¿POR QUÉ EXALTAR A LOS PIRATAS CUANDO TENEMOS LA CIVILIZACIÓN MAYA?, CUESTIONA PERIODISTA A ADDA SOLÍS

-NO CREO QUE JALISCO QUISIERA HACER UNA PROMOCIÓN DE LOS NARCOS

San Francisco de Campeche.- El periodista Gerardo Sánchez Mézquita cuestionó por qué utilizar el tema de los piratas como estrategia turística cuando se trató de una época de violaciones, robos, asesinatos y saqueos, pues no cree que Jalisco quisiera hacer una promoción de los narcotraficantes. La pregunta fue dirigida a la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, quien, incómoda, le dio de inmediato el micrófono al historiador José Manuel Alcocer Bernés para hablar de filibusteros.

Antes, el comunicador dijo que se pudo haber usado la civilización maya como promoción turística.

Ante el cuestionamiento, y sin argumentos para tratar de justificar los casi 10 millones de pesos de su barquito de hierro y latón, Solís Peniche atinó a responder: “Ese es otro tema y si quieres lo vemos en detalle con eso”, de inmediato agregó: “Y justo algo quería comentar el doctor (sobre piratería)”, y le dio el micrófono a Alcocer Bernés, que es también director del Archivo General del Estado de Campeche, quien admitió que los piratas hicieron muchos estragos y destrozos, y argumentó que “hay que entender que forma parte de nuestro contexto, de nosotros y nuestra historia”.

En sus redes, el periodista escribió: “Mientras otros destinos turísticos promocionan sus playas, reservas naturales, gastronomía y riqueza cultural, en Campeche las autoridades insisten en centrar su estrategia en la imagen de los piratas y resaltar la época de agresiones sexuales, robos, asesinatos y saqueos”.

La pregunta es: ¿No es lo mismo el narcotráfico y la piratería? La propia estrategia turística reciente ha impulsado eventos y festivales relacionados con la temática pirata como una de sus principales apuestas de promoción, añadió.