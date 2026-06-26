MIENTRAS A COLECTIVOS FEMINISTAS LOS REPRIMEN, A QUIENES ZAMARREARON UNA PATRULLA SOLO LES PIDEN “NO VOLVER A HACERLO”

San Francisco de Campeche.-Luego de que aficionados que festejaban en la glorieta en honor a Justo Sierra el triunfo de México sobre Chequia zarandearon una patrulla, tras lo cual los agentes a bordo continuaron su trayecto, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) anunció que no procederá legalmente contra los involucrados y exhortó a “celebrar con responsabilidad”.

Mediante un video donde se observan esas imágenes, la Policía de Campeche advirtió que “esto no es juego”, sin embargo, anunció que no tomará acciones legales y conminó a evitar conductas de riesgo que pongan en peligro su vida o de las familias que salen a celebrar.

Y surgen preguntas como: “¿Entonces zamarrear una patrulla como festejo por un partido de fútbol no es sancionable, mientras marchar para exigir respeto a los derechos de la mujer sí?”, “¿acaso las dos pesas y dos medidas obedecen a que el evento deportivo es promocionado por el Gobierno de Layda, mientras la lucha promujer es encabezada por colectivos?”, “¿será que si en la próxima marcha las mujeres van pateando pelotas de fútbol o gritando porras a la Selección de México no serán víctimas de persecución y hostigamiento?”