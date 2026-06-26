PROYECTO DE VIVIENDAS “EL TAMARINDO” ESTÁ CLAUSURADO POR INUNDAR A VECINOS DE COLONIAS COLINDANTES: BIBY RABELO

-Se trabaja para garantizar que la constructora cumpla todos los requisitos y no haya afectaciones

San Francisco de Campeche.- La clausura del proyecto federal de viviendas “El Tamarindo” fue porque vecinos de colonias colindantes se inundaron con la lluvia de hace unos días, lo que habían advertido a través de oficios, dio a conocer la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.

Destacó que aun cuando se trata de un programa federal, la autoridad municipal debe garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos de construcción, que en este caso son drenaje y muro de contención, en lo cual se trabaja.