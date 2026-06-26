DIRIGENTE JUVENIL DE MORENA AGREDE A MUJER; PARTIDO ANUNCIA SU SEPARACIÓN

Jaime Castillo, identificado como secretario estatal de Jóvenes de Morena en Zacatecas, fue señalado en redes sociales y por medios locales como el presunto agresor de una mujer durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia.

El hecho quedó grabado en video y muestra el momento en que un grupo de personas rodea y sacude un automóvil que circulaba sobre la avenida Hidalgo, en el Centro Histórico de Zacatecas. Cuando la conductora intenta avanzar, un hombre se aproxima a la ventanilla y le propina un puñetazo en el rostro.