SHEINBAUM SE RÍE Y RESPONDE A PRESIDENTE DE COLOMBIA POR COMBATE AL NARCOTRÁFICO: “QUE CADA QUIEN SE ENCARGUE DE SU PARTE”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció una ofensiva contra el n∂rcøtráficø y declaró como objetivos militares a los cárteles mexicanos que, aseguró, operan en el departamento del Cauca. La mandataria mexicana afirmó que ambos países mantienen mecanismos de cooperación en materia de seguridad, pero dejó claro que cada nación debe atender los problemas que le corresponden.

Durante su mensaje, el presidente colombiano anunció que a partir del 8 de agosto ordenará reanudar la fumigación de cultivos ilícitos, bombardear campamentos de grupos armados, derribar aeronaves utilizadas para el tráfico de drogas y hundir embarcaciones vinculadas con organizaciones criminales. Además, advirtió que empleará “mano de hierro” contra quienes ataquen a la fuerza pública o participen en actos que calificó como terrorismo, y aseguró que los carteles mexicanos que operan en territorio colombiano serán considerados objetivos militares.

Cuestionada sobre esas declaraciones, Sheinbaum señaló que México y Colombia mantienen desde hace años una relación de colaboración entre sus Fuerzas Armadas y mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, subrayó que las diferencias políticas entre gobiernos no deben trasladarse al combate contra la delincuencia organizada.

“Hay colaboración y cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo. Cada quien que se encargue de su parte; Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de la nuestra”, expresó la presidenta.