UNIFORMANDO A FRANELEROS, HINOJOSA Y ADDA SOLÍS “FOMENTAN” AUTOEMPLEO Y PROMUEVEN A CAMPECHE

Ante el panorama económico adverso, que genera desempleo, el secretario del Bienestar, Esteban Hinojosa, y la secretaria de Turismo, Adda Solís, tuvieron una ocurrencia para fomentar el autoempleo y promover el turismo: agrupar a franeleros para dotarlos de gorras, playeras y cubetas, entre otras “herramientas” de trabajo, con el logo del Gobierno del Estado.

De esta manera, los flamantes integrantes del gabinete de Layda Sansores “ayudaron” a los limpiacoches y/o “viene, viene” en vez de procurarles un empleo formal con seguridad social para que no estén más en las calles.

De ninguna manera se critica a los franeleros, quienes sin otras opciones de subsistencia salen a la calle a ganarse el pan de cada día, pero lo reprobable es que el Gobierno quiera vender la idea de apoyo al autoempleo y a los emprendedores, con esa clase de “apoyos”.

Es más una burla, porque lo que los campechanos necesitan condiciones económicas para que haya generación de empleos dignos y bien remunerados, inversión pública en obras e infraestructura de beneficio real para la población y gasto estratégico en promoción turística para atraer visitantes que dejen derrama económica, entre otras acciones.

Y todo lo hacen quienes nos quieren seguir gobernando.

Fuente: Así es Campeche Noticias.