DESCUBREN EN CALAKMUL UNA CIUDAD MAYA OCULTA DURANTE MÁS DE MIL AÑOS

Por: Mientras tanto en México

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de una antigua ciudad maya en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche, que permaneció oculta, prácticamente intacta y sin saqueos durante más de mil años y que llegó a albergar entre 9 y 11 millones de personas. El asentamiento fue denominado Minambé, que en maya yucateco significa “no hay camino”, debido a las dificultades para llegar hasta el sitio.

El descubrimiento fue encabezado por el arqueólogo esloveno Ivan Šprajc, quien culminó más de tres décadas de exploraciones en las tierras bajas mayas. Aunque la ciudad había sido detectada hace más de 13 años mediante tecnología LiDAR, la densa selva impidió que los investigadores accedieran físicamente al lugar hasta ahora. Varias piezas conservan jeroglíficos y escenas rituales, como una representación de una decapitación, fechada en el año 849 d.C.

Tras abrir una brecha de cinco kilómetros en la selva, el equipo encontró una ciudad de aproximadamente 15 hectáreas con plazas, edificios ceremoniales, estructuras palaciegas, terrazas y sistemas hidráulicos. Entre los principales hallazgos destacan un templo piramidal de más de 13 metros de altura, una estela con glifos visibles y una calzada donde fueron localizadas 14 estelas y altares con inscripciones y escenas rituales.

Los investigadores señalaron que Minambé confirma que esta región de Campeche fue un importante centro agrícola y político durante el auge de la civilización maya. Además, el hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre el abandono de la ciudad y la posible llegada de grupos procedentes del norte de la península de Yucatán en una etapa posterior.