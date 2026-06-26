HIJO DE EXALCALDE DE CARMEN PROTAGONIZA ACCIDENTE; PRESUNTAMENTE CONDUCÍA EN ESTADO DE EBRIEDAD

Alejandro González, hijo del expresidente municipal de Carmen, Enrique Iván González López, protagonizó un accidente de tránsito sobre la avenida Eugenio Echeverría Castellot, en Ciudad del Carmen, donde presuntamente conducía en estado de ebriedad.

Según los reportes, el conductor perdió el control de su vehículo e impactó varios postes de la red de telefonía, además de una camioneta que se encontraba estacionada, dejando únicamente daños materiales.

Tras el percance, testigos señalaron que el conductor se identificó diciendo: “Soy el hijo de Enrique Iván, coño”, expresión que quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Via: Visión Política