ENREDES: AFIRMAN QUE SHEINBAUM ESTÁ ATRAPADA EN EL PANTANO DEL HUACHICOL FISCAL, Y LO SABE

Mediante una publicación en sus redes sociales, la usuaria identificada como Marcela Hz advierte que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sabe que está atrapada en el pantano del huachicol fiscal, por lo cual hace malabares políticos para no mencionar los nombres del exsecretario de Marina y del propio Andrés Manuel López Obrador, lo que evidencia más su subordinación política y la hace cómplice.

El texto indica: “Claudia Sheinbaum está atrapada en el pantano del huachicol fiscal, y lo sabe. Por eso recurre a un espectáculo penoso de malabares políticos para evitar que se pronuncien dos nombres que pesan como anclas: el del exsecretario de Marina y el del propio López Obrador. Su silencio no es inocente, es cómplice. Habla de transparencia, pero responde con evasivas; se llena la boca de soberanía, pero se esconde detrás de excusas ridículas cuando se le exige claridad”.

La realidad es incómoda: durante años se construyó un negocio multimillonario de robo fiscal y aduanero bajo la nariz del poder. Y ahora, en vez de asumir la magnitud del problema, Sheinbaum prefiere proteger la imagen de quien la impuso como sucesora y de quienes formaron parte del círculo íntimo del sexenio. Es la misma historia de siempre: la retórica de “cero corrupción” contra la práctica de tapar, encubrir y callar, asevera.

Y Marcela Hz concluye: “Lo que Sheinbaum no entiende —o finge no entender— es que entre más se esfuerza en esconder los nombres de los verdaderos responsables, más evidente se vuelve su subordinación política. Cada palabra que calla, cada excusa que inventa, confirma que el ‘combate a la corrupción’ no es más que una farsa. El huachicol fiscal no sólo huele a gasolina robada, huele a poder podrido”.