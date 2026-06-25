MENDIGANDO RATING

“Lo más fácil es derrochar el dinero público para que la Tía pueda comprar un poquito de popularidad, sin saber que el efecto es totalmente adverso…”

“Mientras que la Emperatriz Claudia, y la nueva lideresa nacional del partido guinda han llamado a los representantes y dirigentes de ese partido que no vayan a los partidos del mundial, porque cada boleto cuesta 120 mil pesos y ese dinero se puede usar en mejores cosas, aquí, a la Tía Gobernanta se le ocurrió rifar dos pases al estadio para ver jugar a la selección nacional, como estrategia, gancho o truco para aumentar su rating”, comentó el bolero don Memín.

–“De ocurrencias está edificado su Gobierno y no hay ni la más leve muestra de que vaya a cambiar antes de que concluya su mandato o de que la renuncien para mandarla a una embajada, apuntó con crudeza don Julián. No hay un Gobierno serio, propositivo y que esté trabajando por el pueblo, solo una gobernanta populista que sigue creyendo que dando regalos se va ganar el cariño de la gente”.

–“Con que luego no nos salga que cada boleto no costó 120 mil pesos, sino solo dos mil o tres mil pesos, porque es capaz hasta de desmentir a la propia presidenta Sheinbaum y a la lideresa nacional de su partido, quienes hablaron de la cotización de los pases para entrar al estadio, cada uno con valor superior a los 120 mil pesos, más boletos de avión, hotel, alimentos y demás. O sea, va derrochar no menos de medio millón de pesos en esa ocurrencia” anotó doña Chela.

–“Como si no hubiera otras acciones en beneficio del pueblo para invertir esos 500 mil pesos en medicinas, equipos médicos, implementos para personas con alguna discapacidad, etcétera, Lo más fácil es derrochar el dinero para que la Tia pueda comprar un poquito de popularidad, sin saber que el efecto es totalmente adverso”

sentenció el poeta Casimiro”.

–“He de confesar, señaló por su parte don Memín, que no me ganó la tentación de ver su programa para participar en la rifa de uno de los dos boletos, y lo peor es que conozco a varios jóvenes futbolistas que darían lo que fuera para conseguir un boleto para ir al mundial, y dijeron que no van a perder su tiempo oyendo las burradas de la Tía. Que es peor el castigo de verla y escucharla, que el premio de esa rifa” señalaron.

–“¡Totalmente cierto!, exclamó doña Chela, Este programa de la jaguara lo anunciaron profusamente en las radios comerciales, y estaba viajando en un Ko’ox cuando se oyó el anuncio y oí decir a varios delos pasajeros que ni locos verían el programa de la mandataria. ‘Solo destila odio y rencor contra sus enemigos y eso se contagia, prefiero ver la telenovela o el partido de los piratas que escuchar las locuras de esa señora’ dijeron varias personas”.

–“! Qué tan mal debe andar la audiencia que ve y escucha su programa observó don Julián, que tiene que estar mendigando rating con ese tipo de rifas. Que entienda que el pueblo no la quiera y aunque se pare de cabeza y se ponga a dar volantines en su programa, la gente no la va ver porque no la quiere, no le cree y no pierde su tiempo” remató.