PESCADORES LLEGAN AL CONGRESO PARA EXIGIR QUE ANTONIO JIMÉNEZ LES DÉ LA CARA Y APOYE… ¡Y LES PIDE REGRESAR EL MIÉRCOLES!

-DESDE EL PASADO 2 DE ESTE MES PIDIERON AUDIENCIA PERO NO HAN OBTENIDO RESPUESTA

-PIDEN QUE APOYO POR BAJA CAPTURA AUMENTE DE $4 MIL A MÍNIMO $7 MIL 500 Y QUE #PEMEX LES DÉ RECURSOS

Acompañado de integrantes del sector ribereño de Champotón, Seybaplaya, Villamadero, la ciudad capital y de otros Municipios que reciben el apoyo de Veda y Baja Captura, José del Carmen Huicab, líder pesquero de San Román, llegó al Congreso del Estado para exigir que el pastor José Antonio Jiménez Gutiérrez les dé la cara y deje de dar largas a la gestión de sus peticiones de aumentar el monto de dicho beneficio y de recibir recursos de Pemex.

José Huicab detalló que actualmente reciben por Baja Captura un monto de 4 mil pesos, es decir, 11 pesos diarios, ante lo cual una petición es que a partir del próximo año la cifra aumente mínimo a 7 mil 500 pesos.

También, que Petróleos Mexicanos les asigne recursos por las afectaciones que resienten a causa de la actividad petrolera, pues no les da nada mientras a los armadores (camaroneros) les entrega unos 38 mil litros de diésel por barco y dinero a fondo perdido.

El dirigente ribereño precisó que desde el pasado 2 de este mes de junio entregaron sus peticiones y la solicitud de audiencia con Jiménez Gutiérrez, pero hasta hoy no obtienen respuesta alguna y por eso decidieron acudir al Congreso.

Revelaron que ribereños de Isla Arena, en el Municipio del Calkiní, también están incluidos pero por razones económicas no pudieron viajar.

Antonio Jiménez sabe muy bien que tampoco se ha hecho nada para tomar medidas que impidan la depredación de pulpo, se quejó José Huicab.

Cabe señalar que el legislador les informó que el próximo miércoles se reunirá con ellos.