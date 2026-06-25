¡EMPEORA EL SERVICIO DE LA CFE! MÁS DE 24 HORAS SIN LUZ EN 3 PODERES Y CARLOS HURTADO

La inconformidad crece entre los habitantes de las colonias 3 Poderes y Carlos Hurtado, quienes denuncian que llevan más de 24 horas sin suministro de energía eléctrica, mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no da solución definitiva al problema, lo que podría derivar en protestas.

De acuerdo con los vecinos afectados, tras realizar múltiples reportes, personal de la CFE les informó que una cuadrilla acudiría al lugar para atender la falla, pero transcurrieron más de 3 horas y no ha llegado nadie a restablecer el servicio.

Las familias se quejaron de que por la prolongada interrupción del suministro eléctrico ya perdieron alimentos por falta de refrigeración, y en la noche las altas temperaturas que prevalecen en la región complican la situación.

Los inconformes hicieron un llamado a la CFE a atender la situación con prontitud, para evitar más afectaciones a sus actividades cotidianas.