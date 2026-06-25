MUEREN 3 MILITARES Y 6 RESULTAN HERIDOS EN ACCIDENTE DE CONVOY DEL EJÉRCITO EN LA FRONTERA-CARMEN

Un accidente ocurrido sobre la carretera Frontera–El Carmen, a la altura de Nueva Esperanza, en el Municipio de Centla, Tabasco, dejó saldo de 3 elementos del Ejército Mexicano fallecidos y 6 lesionados.

El percance se registró cuando uno de los vehículos de un convoy militar se impactó contra un tractocamión y se incendió, lo que complicó las labores de rescate.

Tras el choque, las autoridades acordonaron la zona para atender a los heridos y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, trascendió que el convoy militar había salido desde Yucatán.

Videos difundidos en redes sociales muestran los llamados de auxilio de los lesionados tras el accidente.

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