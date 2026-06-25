¡AL BORDE DE LA TRAGEDIA EL HGZ 4 DEL IMSS! APAGÓN POR FALTA DE DIÉSEL Y AMBULANCIAS USADAS COMO CAMIONES DE CARGA
Dos casos de negligencia y corrupción sacuden al Hospital General de Zona (HGZ) número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad del Carmen, que pusieron en riesgo vidas humanas, en medio de señalamientos de probable desvío de recursos e insumos institucionales.
El primero ocurrió el 17 de junio, cuando un apagón dejó al hospital sin energía durante unos 40 minutos, cuando la planta de emergencia debió activarse máximo en 10, pero no fue así porque no tenía combustible.
Esta falla puso en riesgo áreas críticas como terapia intensiva, quirófanos y equipos de soporte vital, y entre trabajadores circula la versión de que incluso los recursos destinados al diésel estarían siendo desviados.
El segundo incidente ocurrió el 22 de junio, cuando una ambulancia fue enviada a Campeche cargada con documentos de archivo, y durante el trayecto le explotó una llanta. La habilidad del conductor evitó una tragedia.
Hay acusaciones contra el administrador Alfonso Luna Guzmán de dar uso personal a una camioneta oficial destinada a labores administrativas, obligando a emplear ambulancias para tareas de transporte de carga.
Además, dentro del hospital se señala que Luna Guzmán contaría con protección de funcionarios de la Delegación Estatal del IMSS, mientras crecen las denuncias por el deterioro operativo y administrativo del centro médico.
Fuentes: Visión Política Noticias.