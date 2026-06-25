FRANCIA ACTIVA PROTOCOLOS SANITARIOS TRAS DETECTAR SU PRIMER CASO DE ÉBOLA

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron la detección del primer caso de ébola en su territorio, luego de que un trabajador humanitario que regresó recientemente de la República Democrática del Congo diera positivo a la enfermedad. El Ministerio de Sanidad francés informó que el paciente fue aislado desde su llegada al país y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a un centro médico especializado, donde permanece en estado estable y bajo observación.

Como parte de los protocolos de contención, las autoridades iniciaron el rastreo de contactos para identificar a todas las personas que pudieron haber estado expuestas al virus. Aquellos considerados de riesgo deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 21 días y serán monitoreados por personal sanitario.

El caso se registra mientras la República Democrática del Congo enfrenta un brote activo de ébola que ha dejado más de mil casos confirmados y cerca de 270 fallecimientos, según reportes de las autoridades locales. Ante este escenario, el gobierno francés aseguró que mantiene vigilancia permanente y que cuenta con infraestructura especializada para atender enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Video: Aristegui Noticias