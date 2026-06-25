jueves, junio 25, 2026
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HOMBRE BUSCA A SU MADRE ENTRE LOS ESCOMBROS TRAS SISMO EN VENEZUELA

Momentos de angustia quedaron registrados en un video luego del sismo que sacudió la localidad de El Junquito, en Caracas, Venezuela, donde un hombre recorrió las calles en busca de su madre mientras decenas de personas abandonaban sus viviendas en medio del temblor.

Las imágenes muestran los primeros minutos posteriores al movimiento telúrico, con habitantes saliendo apresuradamente a las calles ante el temor de nuevas réplicas, mientras se observan daños materiales y escombros en distintos puntos de la comunidad. En medio del caos, el hombre camina entre los inmuebles afectados preguntando por el paradero de su madre, reflejando la incertidumbre que vivieron numerosas familias tras el sismo.

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