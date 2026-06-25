AVIONETA CON PASAJEROS DE SINALOA REALIZA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN PLAYA NORTE; LLEGAN AL LUGAR MILITARES Y MARINOS
-NINGUNO SUFRIÓ H3R¡DAS GRAVES Y DESPEGARON DE LA CDMX CON DESTINO A CANCÚN
Por presunta falla mecánica en el motor, hace unos momentos una avioneta con 8 personas originarias de Culiacán, Sinaloa realizó un aterrizaje de emergencia en Playa Norte, en Ciudad del Carmen.
Al lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, policiacos y de Protección Civil, pero por el momento ninguna institución ha emitido boletín.
De manera preliminar, se informó que la aeronave despegó de la Ciudad de México y tenía como destino a Cancún, y los pasajeros e integrantes de la tripulación sufrieron sólo golpes menores.
Las autoridades acordonaron la zona para iniciar las diligencias que determinen las causas del incidente y retirar la avioneta, mientras cuerpos de emergencia atendían a los aeroviajeros.