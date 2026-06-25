MAGISTRADOS ABSUELVEN A ELISEO FERNÁNDEZ; PODRÁ PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE 2027

Por unanimidad de votos, el Trigésimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Campeche otorgó un amparo directo al exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, al declarar la nulidad de la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que lo inhabilitaba para ocupar cargos públicos.

Con esta resolución, los magistrados determinaron que no existe una inhabilitación firme en su contra, por lo que recupera sus derechos para competir por un cargo de elección popular y queda en posibilidad jurídica de participar en el proceso electoral de 2027.

El fallo revierte el impedimento que pesaba sobre el exedil y modifica el escenario político rumbo a la sucesión gubernamental en Campeche, al abrir nuevamente la posibilidad de que busque una candidatura.

Se espera que en los próximos días sea notificada por escrito la sentencia, con el detalle de sus alcances jurídicos.

