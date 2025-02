ANTE INOPERANCIA DE LA FISCALÍA, CON LA VIDA DEFENDERÁ SU PREDIO DE LA INVASIÓN QUE REALIZA ALOECORP

QUE AUGUSTO GORDILLO LE TIRÓ 3 CASAS

Mario Silvan Pérez denunció que apoderados legales de Aloecorp de la Península, han intentado en varias ocasiones continuar con la invasión a su propiedad, donde han provocado daños, e incluso lo han amenazado y lesionado, y que Augusto Gordillo le tumbó tres casas y bajó un cerro para venderle a esa fábrica, pero la Fiscalía no procedió pese a que puso queja.



Por esas razones, responsabilizó a esa compañía de lo que pudiera pasarle a él y a su gente, ya que Aloecorp, al parecer de origen chino, envía trabajadores para cortarle con motosierras los postes del terreno rural propiedad de la nación, ubicado a orillas de la carretera federal y del cual es solicitante y posesionario desde hace 31 años, por lo cual se puede salir su ganado.



Reveló que el sábado pasado golpearon a uno de sus trabajadores, ante lo cual advirtió que él hará la justicia legal, porque ya lo tienen “hasta el copete”, y aunque me lleve la chingada aquí en el lugar, quién sabe a cuántos me voy a llevar por delante, pues la ley no quiere hacer nada.



Silvan Pérez lamentó que las denuncias presentadas ante la Fiscalía Genera del Estado no procedan, y reveló que fue objeto de extorsión por parte de Raúl Mex Matú, exfiscal en derechos humanos y padre de la secretaria de Inclusión del Gobierno del Estado, Ana Mex Soberanis, pues cada que acudía a esa instancia le pedía 100 pesos, que pedía se los entregara en el baño, para que le diera información de su denuncia