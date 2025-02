CONCLUYÓ LA INVESTIGACIÓN SOBRE OPERATIVO FALLIDO EN KOBÉN, PERO LA CODHECAM AÚN ESTÁ ELABORANDO LA RESOLUCIÓN

San Francisco de Campeche .- La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Campeche (Codhecam), Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, reveló que la investigación del caso de los policías obligados a realizar un operativo, que resultó fallido, en el interior del penal de San Francisco Kobén, concluyó y en fecha por definir dará a conocer la recomendación.



Confirmó que “ya ese asunto está completada la investigación y estamos nosotros esperando, no esperando, sino elaborando la resolución correspondiente.

Y justificó el por qué no ha sido emitida esa recomendación, al afirmar que “lo que pasa que la Comisión sí está terminando de resolver todos los casos que tiene anteriores, y por eso no hemos podido meter la resolución”.



-¿En cuánto tiempo más pudiera tener esa recomendación?, le preguntaron.



-La recomendación ya debe salir a la brevedad, respondió.



-¿En qué sentido es la recomendación?, se le interrogó.



-“Eso sí no se los puedo proporcionar, porque los primeros que tienen que saber de una resolución son las víctimas”, contestó.

-¿A cuántos elementos o personas abarca el resolutivo que van a dar a conocer?, se le preguntó.



-“Ahí sí es importante que ustedes tengan claro que la queja que hay en la Comisión es relacionada por la inconformidad presentada en contra de la autoridad penitenciaria y de la Secretaría (de Seguridad Pública), por cuanto a si observaron los parámetros necesarios y legales correspondientes para no exponerlos a un riesgo innecesario”.



Aclaró que “la Comisión de Derechos Humanos no recibió las quejas, ni es la autoridad correspondiente, y en su momento tenemos las actas que así lo acreditamos, para verificar su situación laboral.



Rodríguez Mejía dijo que se ha tergiversado la labor de la Codhecam, tanto en el caso de los policías como de los extrabajadores de la Comuna, “porque no somos la autoridad laboral para conocer sobre una situación de un despido, si es legal o si ilegal, si es justificado o es injustificado. Ellos llevan sus procedimientos administrativos correspondientes”.



“Nosotros estamos conociendo sobre si la autoridad o las autoridades que intervinieron actuaron conforme a los marcos legales, para mandar a un funcionario a una diligencia, en este caso a un operativo”, concluyó