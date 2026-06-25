“¡QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE QUÉ ES!”, EXIGE DJ GARDO SOBRE NUEVO PROYECTO TURÍSTICO EN EL MALECÓN DE CAMPECHE
Por medio de un video en su cuenta personal de redes sociales, el creador digital DJ Gardo mostró perplejidad y asombro al ver en el malecón las labores para instalar la réplica de un barco como parte del proyecto “Legado Astilleros”, por parte de la Secretaría estatal de Turismo, a cargo de Adda Solís Peniche, y preguntó: “Que alguien me explique qué es!!??”.
A las imágenes DJ Gardo anexó el siguiente texto: “Oigan estoy terminando de tocar de mi evento, paso por el malecón y me encuentro con esto… Que alguien me explique qué eeees!!!??”.