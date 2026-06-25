SEÑALAN VÍNCULO ENTRE ESTUDIO MARTE Y TITULAR DE LA SPSC

A través de redes sociales, el usuario Enrique Arellano aseguró que el medio digital Estudio Marte presuntamente pertenece a Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), y acusó que dicho espacio es utilizado para difundir su imagen durante actividades oficiales.

Sostuvo que el medio “se dedica a violar los derechos humanos de los campechanos al exponerlos públicamente por faltas administrativas” y afirmó que, en videos e imágenes difundidos recientemente por la titular de la SPSC, se observa a reporteros de Estudio Marte dirigiéndose a Marcela Muñoz como “jefa” mientras documentan sus recorridos.

El señalamiento fue acompañado de fotografías en las que, según el denunciante, aparece un colaborador identificado como reportero y empleado de Estudio Marte grabando a la funcionaria durante una actividad pública, lo que, afirmó, evidenciaría un presunto vínculo entre el medio de comunicación y la dependencia estatal. Hasta el momento, ni la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez ni Estudio Marte han emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones realizadas.