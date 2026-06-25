“EL GOBIERNO YA DEBERÍA INTERVENIR ANTE LOS APAGONES”: HERNÁNDEZ ESTRELLA

La vicepresidenta de la asociación Conciencia Crítica, Rosalía Hernández Estrella, consideró que el Gobierno ya debe intervenir ante las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que afectan a diversas colonias de Campeche, al señalar que las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han vuelto recurrentes y continúan sin una solución de fondo.

Respaldó las manifestaciones realizadas por ciudadanos afectados por los apagones y afirmó que la problemática no se limita a una sola zona, sino que se presenta en distintos puntos de la entidad, cuyas interrupciones del servicio provocan pérdidas económicas para las familias, principalmente por la descomposición de alimentos y posibles daños en electrodomésticos.

Hernández Estrella cuestionó que la CFE suspenda el servicio cuando un usuario incurre en retrasos en sus pagos, mientras que los consumidores no reciben compensación alguna por las horas o días en que permanecen sin electricidad. También señaló que existen inconformidades por los montos facturados, al considerar que en ocasiones los cobros no corresponden al consumo real.

La representante de Conciencia Crítica sostuvo que las protestas ciudadanas son una medida válida para exigir soluciones y reiteró que el Gobierno debe asumir un papel más activo para atender el conflicto. “Ya debería tomar cartas en el asunto el Gobierno”, expresó, al señalar que la presión social es necesaria para que las instituciones respondan a las demandas de la población.