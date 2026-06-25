PASAJERO DE AVIONETA QUE ATERRIZÓ EN PLAYA NORTE ESTUVO INVOLUCRADO EN LAVADO DE DINERO EN EE.UU
Tras el aterrizaje de emergencia de una avioneta en Playa Norte, Ciudad del Carmen, trascendió que uno de los ocupantes estuvo involucrado hace más de una década en un caso de lavado de dinero investigado por autoridades de Estados Unidos.
La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia la tarde del jueves luego de presentar una presunta falla mecánica cuando cubría la ruta Ciudad de México-Cancún. Los ocupantes resultaron con golpes menores y no se reportaron personas lesionadas de gravedad.
De acuerdo con información judicial de Estados Unidos, Luis Alejandro Giralt Apestegui, ciudadano costarricense, fue detenido en 2012 por su presunta participación en una red de lavado de dinero. En marzo de 2014 cambió su declaración de inocente a culpable ante una Corte Federal de Nueva York y posteriormente fue sentenciado a cinco años de prisión.
La información que comenzó a difundirse en redes sociales corresponde a ese proceso judicial, por lo que no se trata de un caso reciente. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado que el aterrizaje de emergencia registrado en Ciudad del Carmen tenga relación con algún hecho delictivo o investigación vigente.