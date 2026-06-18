¿DÓNDE ESTÁN LOS CONTRATOS? DIPUTADO EXIGE TRANSPARENCIA SOBRE GASTOS DEL MUNDIAL EN CAMPECHE

El diputado Ignacio Muñoz Hernández cuestionó la falta de transparencia del Gobierno del Estado respecto a los recursos destinados a las transmisiones públicas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al señalar que mientras la administración argumenta limitaciones presupuestales para atender necesidades prioritarias, impulsa un programa que implica costos de logística, infraestructura, operación y derechos de transmisión.

Durante su posicionamiento, el legislador aclaró que el cuestionamiento no está dirigido al fútbol ni a los espacios de convivencia para las familias campechanas, sino a lo que calificó como un mensaje contradictorio por parte del gobierno estatal.

“Mientras se habla de dificultades para cubrir gastos esenciales, también se anuncia una estrategia que requiere logística, infraestructura, operación, promoción y eventualmente autorizaciones relacionadas con derechos de transmisión”, señaló.

Muñoz Hernández recordó que en otros estados se han reconocido costos elevados para la realización de transmisiones masivas del Mundial. Citó los casos de Quintana Roo y Tabasco, donde se confirmaron programas similares sin transparentar los montos erogados, así como estimaciones difundidas en Yucatán que alcanzarían decenas de millones de pesos.

El legislador hizo referencia a las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien aseguró recientemente que el costo en Campeche no fue de 40 millones de pesos, sino de 4.5 millones. Sin embargo, sostuvo que esa afirmación abre nuevas interrogantes que deben ser aclaradas públicamente.

“Si otros estados han reconocido costos elevados por conceptos similares, Campeche tiene que explicar exactamente qué fue lo contratado o si obtuvo condiciones extraordinarias que justifiquen una diferencia tan significativa”, expresó.

El diputado demandó que se hagan públicos los contratos, convenios, licencias, alcances del servicio y costos asociados a la operación de las transmisiones, incluyendo pantallas, sonido, seguridad, promoción, montaje y demás gastos relacionados.

“No basta con decir que no fueron 40 millones de pesos. Lo que la ciudadanía exige son documentos que acrediten cómo se ejercieron los recursos públicos”, afirmó.

Muñoz Hernández insistió en que el debate no gira en torno al Mundial ni a la afición deportiva, sino a la obligación de transparentar el destino del dinero público y garantizar que cada peso invertido pueda ser revisado y comprobado por los ciudadanos.