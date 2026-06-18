NOOOOOO MI ESTIMADA CARNALA MARCELA MUÑOZ… | Por Onasis del Carmen Magaña Medina 

¿Acaso es necesario tener público que supervise el trabajo de los oficiales de la SPSC preguntome yo…? Aquí sólo se trata de depurar la corporación policíaca de la cual tú eres la titular además de no solapar corruptelas de tus subordinados así de simple.

Actualmente no sólo se trata de garantizar una eficiente seguridad pública y vigilancia efectiva así cómo preventiva en el estado de Campeche la neta. O sea no es la forma sino el fondo y se hace necesario desterrar la cultura de que el trabajo policial se mide con estadísticas de detenciones y puestas a disposición de la fiscalía o un juez cívico. Únicamente es obligatorio que todo aquel investido de servidor público en su carácter de policía cumpla con su función anteponiendo la ética, honorabilidad, rectitud y demás antes de tener que recurrir en actos no propios de su investidura afín de evitar corruptelas para satisfacer consignas de la superioridad.

Ωtaaaa ¿ahora se pretende contar con supervisores ciudadanos para que avalen tú trabajo preguntome yo…? Tonces en qué nivel de credibilidad se ubican todos aquellos que tienen mando en la SPSC porqué esto sólo exhibe que tú personal operativo es nefasto, corrupto y no idóneo para ejercer su labor de seguridad y protección ciudadana o ¿no?