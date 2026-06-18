ANUNCIA LAYDA $9.7 MILLONES PARA RECONSTRUIR CAMINO…¡PERO NO PRECISA KILOMETRAJE NI NÚMERO DE BENEFICIARIOS!
Sin detallar el kilometraje de la obra ni el número de habitantes que serán beneficiados, la gobernadora Layda Sansores San Román anunció durante su visita a Dzitbalché el inicio de la reconstrucción del camino que conecta a las comunidades de Bacabchén y Blanca Flor, una demanda que calificó como histórica para las familias de la región.
La mandataria informó que los trabajos contarán con una inversión superior a los 9.7 millones de pesos, y aseguró que la obra permitirá mejorar la movilidad, la seguridad y la comunicación entre ambas localidades. Sin embargo, en el anuncio no se dieron a conocer datos técnicos sobre la longitud del tramo a intervenir, ni el alcance real de los beneficios para la población.
La falta de información detallada impidió conocer los criterios utilizados para determinar la inversión y evaluar el impacto que tendrá la obra en las comunidades señaladas.