PESE A CAMBIOS EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO NO HAY GOBERNANZA NI ESTABILIDAD EN EL GOBIERNO DE LAYDA: ARCE
-“CERO DE CALIFICACIÓN”
San Francisco de Campeche.- Al reprobar los cambios en la Secretaría de Gobierno, pues no ha habido gobernanza ni estabilidad en el Estado por el mal trabajo que se ha hecho, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, afirmó que el Gobierno de Layda Sansores no llenará los zapatos para cumplir con lo que se tiene que hacer en esa posición, por lo tanto, “esperaremos lo mismo”.
Dio cero de calificación a lo realizado hasta el momento en la política interna estatal, y de la salida de Liz Hernández dijo que se ve como un tema electoral para ir en busca de una candidatura, pero tampoco es un juego poner a las personas en una posición para usarla como trampolín, no es lo correcto, porque el Estado necesita personas comprometidas con su Estado, y al estarse pasando de un puesto a otro nunca habrá estabilidad.