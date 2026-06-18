jueves, junio 18, 2026
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CALOR Y HACINAMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL 4 DEL IMSS EN CARMEN, DENUNCIAN

Ciudad del Carmen.- Derechohabientes del Hospital General de Zona número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Carmen, denunciaron que las áreas de Rayos X y Toma de Muestras permanecen sin aire acondicionado, pese a las altas temperaturas que se registran en la región.

Los usuarios señalaron que, además del intenso calor, deben soportar largas esperas en espacios saturados, situación que afecta especialmente a adultos mayores, personas enfermas y pacientes que acuden en ayunas para realizarse estudios clínicos.

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