LA CONCHA ACÚSTICA SE LLENA… PERO DE FUNCIONARIOS Y ESPACIOS APARTADOS

San Francisco de Campeche.- La transmisión del encuentro México contra Corea del Sur en la Concha Acústica tuvo lleno total, pero como era de esperarse en su mayoría de funcionarios, personal de dependencias estatales y miembros de la estructura gubernamental.

Aunque el Gobierno del Estado ha promovido el espacio como una alternativa para que la población disfrute gratuitamente los partidos, se observó que varias áreas permanecieron apartadas, limitando el acceso de ciudadanos a determinados sectores del recinto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran filas de sillas reservadas y zonas ocupadas principalmente por servidores públicos, lo que ha alimentado las críticas sobre el verdadero objetivo de las transmisiones organizadas con recursos públicos.