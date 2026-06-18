INFUNCIONAL LA APCEC PORQUE LAYDA LA CREÓ SÓLO PARA DARLE UN TRABAJO A SU CUÑADA: SALIM ABRAHAM

San Francisco de Campeche.- La Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche (APCEC) parece haber sido creada por el Gobierno del Estado para sólo darle un trabajo a Rosa Olvera Salinas, quien es cuñada de la gobernadora Layda Sansores, pues no ha cumplido su función de proteger y conservar los inmuebles históricos del Estado, criticó el diputado priísta Jorge Salim Abraham Quijano.

Lo que vemos es una total ausencia, pues no hemos visto soluciones a las problemáticas del patrimonio estatal, e incluso en la última sesión el presidente del Congreso del Estado leyó sobre la iniciativa para acabar con el nepotismo, el influyentismo y estas consideraciones, pero pues como dice aquel viejo refrán: “Luz de la calle y oscuridad en la casa”, afirmó, y pidió revisar el Gobierno del Estado para saber quiénes ocupan cargos en diversas dependencias como la de Patrimonio, y qué resultados han dado a la ciudadanía.