LUCHAR POR LO CORRECTO ES EL CAMINO, AUNQUE IMPLIQUE RESISTENCIAS: ANTONIO JIMÉNEZ; “NO A LA VIOLENCIA POLÍTICA”

Al cierre del periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de Campeche, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, lanzó un mensaje contra la v¡ol€ncia política y en defensa de la ética en el quehacer legislativo, y tras la aprobación de las modificaciones impulsadas por MOCI al presupuesto estatal, admitió: “Luchar por lo correcto siempre es el camino, y la congruencia implica costos, resistencias y momentos difíciles”.



Este proceso nos volvió a enseñar algo fundamental: luchar por lo correcto siempre es el camino, subrayó Jiménez Gutiérrez, y reconoció que la congruencia implica costos, resistencias y momentos difíciles, e insistió en que “nunca ha sido la ruta más fácil, pero sí la única que permite mirarnos frente a frente con el pueblo”.



Destacó que el trabajo legislativo se enfocó en responder a demandas ciudadanas clave: apoyo al campo y pequeños productores, y salud para las zonas más pobres y alejadas del Estado, y “hoy les podemos informar que sus legisladoras y sus legisladores hicimos todo lo necesario y les cumplimos”, y prometió ir a todas las comunidades a explicar qué aprobaron.



Asimismo, enfatizó la necesidad de no normalizar la v¡ol€ncia sufrida por legisladoras y legisladores, especialmente vivida en el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado y una deuda que asciende a los mil millones de pesos.



No podemos normalizarla, tampoco la difamación, el oportunismo, la mentira, ni el intento de desacreditar al otro como un método o herramienta política.

Fue un “tramo duro con dosis importantes de @gr3sión y desinformación”, lo que también fue como una “prueba de carácter”, reconoció, y afirmó que este periodo dejó profundos aprendizajes y decisiones asumidas con responsabilidad, como la aprobación del presupuesto estatal.