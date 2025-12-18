SHEINBAUM PIDE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE NAVY SEALS; CAMPECHE SERÍA SEDE DE ENTRENAMIENTO

Fuente: Infobae – Milenio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al Senado de la República autorizar el ingreso al país de elementos de los Navy SEALs y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos.

La solicitud fue presentada el 17 de diciembre y tiene como objetivo la participación de estos elementos en el evento denominado Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

En caso de ser aprobada la petición, el evento se llevaría a cabo en distintas sedes del país, entre ellas el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en #Champotón, Campeche, así como en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, también en Campeche. Otras sedes contempladas son el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México.

Primera fase, del 19 de enero al 13 de febrero: operaciones terrestres en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina ubicado en Donato Guerra, Estado de México.

Segunda fase, del 16 de enero al 6 de marzo: operaciones aeromóviles, y tercera fase, del 9 al 20 de marzo de 2026: operaciones terrestres, ambas en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Champotón, Campeche.

Cuarta fase, del 23 de marzo al 15 de abril de 2026: operaciones marítimas, en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

De autorizarse el ingreso, arribarían a México 29 efectivos estadounidenses, de los cuales 19 pertenecen a los Navy SEALs y 10 al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. El objetivo del evento es reforzar las capacidades operativas de las unidades navales especializadas, así como fortalecer la cooperación militar entre ambos países mediante tareas individuales y colectivas propias de las misiones de operaciones especiales.

En el mismo documento, la presidenta también solicitó al Senado autorizar el envío de tropas de la Armada de México a Estados Unidos, para participar en el evento Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, programado del 18 de enero al 13 de marzo de 2026 en Camp Shelby, Mississippi.