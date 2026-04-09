EN REDES: SHEINBAUM VENDE SUEÑOS ESPACIALES MIENTRAS PERSISTEN DUDAS EN LO BÁSICO: MINUTO CRÍTICO

ESTÁ OBSESIONADA CON UN SATÉLITE PARA SUPUESTAMENTE TENER INTERNET GRATUITO EN EL PAÍS PESE A ESTAR A AÑOS LUZ DE LA TECNOLOGÍA GRINGA

A través de un video en divulgado en sus redes sociales, el medio Minuto Crítico criticó la obsesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por poner en órbita satélite para supuestamente tener Internet gratuito en el país, cuando estamos a años luz de la tecnología aeroespacial gringa, e ironizó: “Con el revuelo de la misión Artemis hay que recordar que México es también potencia en tecnología aeroespacial”.

Al recalcar que entre promesas espaciales y realidad técnica, el debate no es despegar… es si hay rumbo claro en lo básico, recordó que en su momento Sheinbaum Pardo anunció que sería puesto en órbita el satélite espacial, a lo que expresó: “Imagínate lo avanzados que somos”, pues Starlink de Elon Musk requiere una red de cientos de satélites trabajando juntos para simplemente conectar los 2 millones de kilómetros cuadrados de México y dar servicio decente.

Los opositores y críticos dirán que la doctora miente o no conoce la física básica de las telecomunicaciones satelitales, pero lo cierto es que estamos a años luz de la tecnología gringa, ¿y quién asesora a la Presidenta en estos temas?, cuestionó, y recordó que la diputada local de Morena en Veracruz, Victoria Gutiérrez Pérez, afirmó en 2025 que científicos veracruzanos construyeron una nave espacial para llevar café mexicano al planeta Marte.

Además, recordó que fueron anunciados 3 proyectos, entre ellos la primera es liderar una misión 100% latina al espacio en el 2027, tras lo cual Salvador Landeros renunció a la Dirección de la Agencia Espacial Mexicana e informó que este invento de la 4T desaparecería ante el desinterés del propio régimen, aunque Claudia Sheinbaum anunció ante estudiantes que si no hay quien diseñe un satélite pediría apoyo al Instituto Politécnico Nacional para que lo hagamos, por lo cual Minuto Crítico preguntó: “¿Pero por qué tanta obsesión con el espacio?, ¿es algo común en las izquierdas populistas?”, y mostró imágenes de Nicolás Maduro anunciando que con el nuevo satélite tendrían mejor comunicación telefónica.