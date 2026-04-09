EN REDES: VICTIMARIA DE MOTOCICLISTA LLEGA A ACUERDO ECONÓMICO Y RECUPERARÍA LA LIBERTAD

Durante la audiencia de hoy jueves ante un juez de Control, tras llegar a un acuerdo de reparación del daño con la familia del motociclista Jacobo Rodríguez Villegas, a quien atropelló en Playa Norte, Luz María, joven originaria de Veracruz, podría recuperar su libertad a un mes y 18 días de permanecer en el Cereso.

Fuentes cercanas al proceso revelaron que la defensa de la imputada propondría el pago de 40 mil pesos mensuales a la esposa de la víctima, como parte de un acuerdo previamente negociado para apoyar a la familia en los gastos médicos y estancia fuera del Estado.

Jacobo Rodríguez permanece hospitalizado en una clínica del IMSS en la Ciudad de México, y aunque ya recuperó el conocimiento, su estado de salud continúa siendo delicado por las lesiones en sus extremidades, por lo que requiere atención y cuidados constantes.

El ofrecimiento formal será presentado por el abogado de la aseguradora durante la audiencia, y de ser aceptado sin objeciones, las medidas cautelares que enfrenta Luz María —entre ellas la prisión preventiva justificada— podrían modificarse y su proceso en libertad bajo otras condiciones, lo que no logró desde su detención en febrero pasado, cuando el Ministerio Público la imputó señalando como agravantes la presunta conducción bajo los efectos del alcohol y droga.

El caso dará un giro, porque el recurso mensual llegará puntual a la familia de Jacobo, mientras la joven regresa a su casa ubicada en la colonia Pallas.