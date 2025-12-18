NO APROBAMOS LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO, SINO MODIFICAMOS Y REDISTRIBUIMOS LA DEUDA HACIA EL CAMPO Y LA SALUD: ARMENTÍA; “VIENE UNA DEVALUACIÓN”

San Francisco de Campeche.- Hay que entender que no fue aprobado el dictamen enviado por el Ejecutivo Estatal para un endeudamiento destinado a carreteras, sino una redistribución y reorientación de los recursos, con ajustes al financiamiento y al modelo de gasto en beneficio del campo y la salud, pues vienen “recortes” federales y una devaluación, aclaró el diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía.

Resaltó que después de varios días de debate, se privilegió la madurez política para aprobar la modificación impulsada por Movimiento Ciudadano, y este consenso permitió introducir cambios importantes, como acotar incrementos salariales a mandos medios y bajos y reforzar la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas ante el Congreso conforme a la ley.

Uno de los puntos centrales, remarcó Armentía López, fue que los recursos se reorientaron específicamente a dos rubros prioritarios: el campo y la salud. Se amplió el destino del financiamiento para apoyar a productores agrícolas, ganaderos y pescadores, así como para fortalecer la infraestructura y los servicios de salud, especialmente en comunidades rurales y alejadas.

También, fueron ajustadas las condiciones del crédito para hacerlo más responsable, estableciendo tasas fijas y mecanismos de garantía que eviten comprometer ingresos futuros, explicó, y pidió calma a las y los campechanos, pues era obvio que el Estado va a tener “