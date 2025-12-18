MONTAJES PRESIDENCIALES

Si una presidenta tiene que recurrir a los montajes para tratar de engañar a la gente, eso solamente significa que las cosas están peor de lo que vemos…

–“Oigan, que la Emperatriz Claudia, realizó una “visita sorpresa” a una farmacia del Seguro Social, y la que resultó sorprendida fue ella, porque encontró con que la botica se encontraba bien abastecida, que no había coila para surtir recetas, y además que la gente estaba muy contenta con el servicio que le prestan”, narró el poeta Casimiro a sus contertulios del Parque Principal.

–“¡No’hombre! ¡Qué sorpresa nos dio la señora presidenta!” se mofó de inmediato el bolero don Memín. Que nos recete más visitas de esas para que en las farmacias haya medicinas, las clínicas estén funcionando y que en los consultorios haya médicos y hasta especialistas. Una maga nos resultó doña Claudia” señaló jocoso antes de estallar en sonora carcajada.

–“¡Que se lo crea su abuela! Estalló coña Chela. Ni fue una visita sorpresa, ya que todo el teatro ya estaba armado, ni tampoco es cierto que la farmacia esté surtida. Se mostraron imágenes reales de ese montaje y se descubrieron los anaqueles vacíos como siempre, igual que los cerebritos de los asesores de imagen de la señora presidenta” remató.

–“No sé qué gana la señora Emperatriz al recurrir a ese tipo de montajes escénicos para tratar de engañarnos, se quejó el senecto don Julián. Tanto que critican al periodista Loretito, famoso por sus montajes periodísticos, y acabaron igual o peor que él, ya que la gente no se tragó ese cuento. Una presidenta no se puede salir del guión que le tienen establecido, ni se puede saltar su agenda que se arma con al menos una semana de anticipación. Qué pena que se preste a ese tipo de espectáculos” lamentó.

–“Me recuerdan a la Tía gobernanta cuando estaban las protestas por el siste,ma Ko’ox. De repente difundieron un video donde se le observó saludando a la gente en los paraderos, y casualmente toda la gente conla que habló estaba contenta con el servicio, aunque días después hubo bloqueos, protestas, plantones y hasta secuestro de unidades, por lo que se tuvo que modificar todo el esquema. De plano que no dan una” expresó el poeta Casimiro.

–“Yo tengo entendido, apuntó el bolero don Memín, que un montaje de ese tipo se arma para tratar de ocultar o maquillar la realidad, y si lo que quisieron mostrar es que las farmacias están abastecidas y que no hay largas colas, pues la verdad es que el tiro les salió por la culata. La gente sabe de esto porque lo vive a diario y no se deja engañar por lo que se les muestra en las noticias” proclamó.