MÉXICO VIOLA EL T-MEC AL PAGAR DIRECTO AL GOBIERNO CUBANO EL TRABAJO DE MÉDICOS CARIBEÑOS, PUES ES ESCLAVITUD: CONGRESISTA DE EU

En un video publicado por la página denominada La Derecha Diario México, la congresista norteamericana María Elvira Salazar advierte que el Gobierno de México viola el Tratado de Libre Comercio, que prohíbe el trabajo forzado, al pagarle directamente más de 100 millones de dólares a la dictadura de Cuba por el trabajo de los médicos cubanos, lo cual es esclavitud pura y simple y sólo ayuda a la tiranía.



Y explicó por qué es esclavitud: “El médico cubano va a México y presta un servicio, pero no puede llevar a su familia con él porque el régimen cubano tiene miedo de que se quede en el país mexicano, y sólo recibe el 5% de las ganancias pagadas por el Gobierno mexicano al ‘régimen de ricino’ y el 95 restante de su salario va directo a las manos de su Gobierno. Es inconcebible, es como si ganaras 100 dólares al mes, alguien se queda con el 95% y sólo te ponen en el bolsillo 5 dólares”.

Realmente eso es inconcebible, y desgraciadamente el Gobierno de México apoya este malvado plan, pues ¿por qué no pueden pagarle directamente al médico, por qué no pueden hacerlo? No, se me escapa, agregó María Elvira Salazar.