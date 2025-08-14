DENUNCIAN ANTE LA OEA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y REFORMA ELECTORAL QUE AMENAZAN CON DESTRUIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

En un encuentro que sostuvo en Washington, D.C., con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno, denunció la persecución política, la farsa de la reforma judicial y la reforma electoral que pretenden imponer, y amenazan con destruir la libertad de expresión, la vida política del país y los derechos del pueblo de México.

Mediante un boletín, señaló que dio a conocer que en México se está generando incertidumbre para la justicia y la legalidad, para la libertad de expresión y permitiendo que el crimen organizado siga escalando, incluso en las esferas del Gobierno.

En la sede de la OEA, afirmó que México merece un rumbo distinto, con seguridad, democracia y libertad para todos.

Lo acompañaron un grupo de legisladores tricolores, integrado por el senador Manuel Añorve, coordinador del grupo parlamentario del partido en la Cámara Alta; el senador Pablo Angulo, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla y la secretaria de Asuntos Internacionales del partido, Sofía Carvajal, entre otros.