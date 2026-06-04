SIN LUZ DESDE AYER A LAS 11 DE LA NOCHE EN SALSIPUEDES; EXIGEN VECINOS A LA #CFE PRONTA SOLUCIÓN

-“HAY FALLAS PORQUE LA EMPRESA RETIRÓ UN TRANSFORMADOR Y PUSO OTRO DE MENOR CAPACIDAD”

Vecinos de la calle 42, entre 23 y 25 de colonia Salsipuedes, manifestaron su inconformidad luego de que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró un transformador y lo sustituyó por otro de menor capacidad, situación que, aseguran, ha provocado fallas en el suministro eléctrico y por la cual desde ayer a las 11 de la noche se quedaron sin luz, en detrimento de unas 30 familias.

Externaron su preocupación ante el riesgo de que alimentos y otros productos que requieren refrigeración se descompongan, y revelaron que fueron a las oficinas de la CFE a solicitar una pronta solución, pero le dijeron que el gerente no resolvía ese problema, sino “un ingeniero”.

Luego, un trabajador les aseguró que una cuadrilla había acudido al lugar para hacer los ajustes pertinentes, pero no encontraron a nadie y seguía el apagón.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y restablezcan el servicio eléctrico a la brevedad posible, pues además están al día con sus pagos.

-“HAY FALLAS PORQUE LA EMPRESA RETIRÓ UN TRANSFORMADOR Y PUSO OTRO DE MENOR CAPACIDAD”

Vecinos de la calle 42, entre 23 y 25 de colonia Salsipuedes, manifestaron su inconformidad luego de que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró un transformador y lo sustituyó por otro de menor capacidad, situación que, aseguran, ha provocado fallas en el suministro eléctrico y por la cual desde ayer a las 11 de la noche se quedaron sin luz, en detrimento de unas 30 familias.

Externaron su preocupación ante el riesgo de que alimentos y otros productos que requieren refrigeración se descompongan, y revelaron que fueron a las oficinas de la CFE a solicitar una pronta solución, pero le dijeron que el gerente no resolvía ese problema, sino “un ingeniero”.

Luego, un trabajador les aseguró que una cuadrilla había acudido al lugar para hacer los ajustes pertinentes, pero no encontraron a nadie y seguía el apagón.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y restablezcan el servicio eléctrico a la brevedad posible, pues además están al día con sus pagos.