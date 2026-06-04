DIVISIÓN DEL NORTE SIN AGUA Y “DESAPARECEN” $60 MILLONES EN OBRAS INSERVIBLES EN ESCÁRCEGA

En lo que se ha convertido en una v¡olac¡ón sistemática a los derechos humanos, habitantes de División del Norte denunciaron que pese a anuncios sobre aplicación de recursos estatales y federales para pagar a la CFE y construir un tanque elevado, carecen de agua potable y abre la posibilidad a un desfalco por 60 millones de pesos que involucra al alcalde Juan Carlos Hernández Rath.

Las familias de esa Junta Municipal llevan años condenadas a la escasez del vital líquido, mientras las autoridades municipales no aclaran por qué las infraestructuras hídricas no funcionan, ante lo cual un grupo de ciudadanos presentó denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam).

El caso escaló cuando el regidor Noel Valencia exhibió la queja en el Cabildo, y advirtió que el caso será turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la complejidad de omisiones, que arrastrarían al Ayuntamiento, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al subdirector de programas comunitarios del Instituto de Desarrollo y Formación Social (Indefos), Salatiel Martínez Camacho.

El problema inició en el 2018, durante la gestión de Gladys Antonio Moo Cruz, por el adeudo superior al millón de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el funcionamiento de los 3 tanques elevados. En 2021, con José Guadalupe Guzmán, la deuda aumentó a 1.8 millones.

Luego, el hoy alcalde Juan Carlos Hernández Rath prometió en campaña saldar con fondos municipales la deuda para restablecer el servicio, pero asumió el cargo en octubre de 2024 y junio de 2025 se supone pagó y anunció la reconexión para diciembre, pero no hubo tal.

Ya con Gloria Pelayo Morán en la Junta Municipal, el escándalo del posible fraude se consolidó cuando Hernández Rath, con orientación de Indefos y Conagua, gestionó un megaproyecto bipartito de 60 millones de pesos, dividido en dos etapas, para optimizar la red de distribución. La primera etapa contempló un nuevo tanque elevado y equipado de casi 25 millones de pesos. Supervisó el ingeniero Salatiel Martínez.

El recurso público federal se agotó pero la estructura nueva y las ya existentes están inactivas porque el adeudo con la CFE sigue vigente, y para empeorar el panorama Gloria Pelayo reveló que el Gobierno del Estado transfirió los 1.8 millones de pesos para saldar la cuenta con la CFE, pero “desapareció” el dinero.

Ahora, el Ayuntamiento someterá esta semana ante el Cabildo la aprobación del cierre del Programa Anual de Inversión Pública 2025, lo que daría carpetazo al considerar como concluidas esa y otras obras fantasmas.