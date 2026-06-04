DISPUTA POR PREDIO TERMINA CON CUATRO ASEGURADOS EN LA JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ

Cuatro personas, entre ellas dos adultos mayores, fueron aseguradas por elementos policiacos luego de un conflicto relacionado con la posesión de un predio ubicado en la colonia Jorge Carlos Hurtado Valdez.

De acuerdo con el reporte, las autoridades acudieron al lugar tras recibir el aviso de una riña. Al arribar, encontraron a cuatro sujetos que presuntamente retiraban postes y alambres de un terreno, bajo el argumento de que eran los propietarios legítimos del inmueble, sin embargo, una mujer que posee un predio colindante aseguró contar con derechos de posesión sobre el terreno en disputa, por lo que solicitó la intervención de las autoridades al considerar que se estaban causando daños a la propiedad.

Los involucrados también manifestaron ser los dueños del predio y señalaron que cuentan con documentación antigua que respaldaría su reclamación sobre el terreno, situación que derivó en una controversia sobre la propiedad del inmueble.

Ante las versiones encontradas, los sujetos fueron asegurados y el caso quedó en manos de la Vicefiscalía General de Justicia del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar la situación legal del predio y de las personas involucradas. La mujer que reclama la posesión señaló que su principal interés es que le sean reparados los daños presuntamente ocasionados en el terreno.