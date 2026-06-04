DEFENSA DE TRIBUNA ACUSA FALTA DE IMPARCIALIDAD TRAS FALLO JUDICIAL

***TRIBUNAL RECHAZA CITAR A LAYDA SANSORES Y JUAN PEDRO ALCUDIA

Por unanimidad, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmaron la decisión de la jueza de Control Beatriz Martínez Taboada de no admitir como testigos a la gobernadora Layda Sansores San Román ni a Juan Pedro Alcudia Vázquez dentro del proceso penal que se sigue contra el exdirector de Tribuna, Jorge González Valdez, y el representante legal del medio, Isidro Yerbes Cruz.

La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de dos horas, en la que se analizaron los recursos promovidos por la defensa de los imputados dentro del procedimiento judicial derivado de denuncias relacionadas con presuntos actos de violencia política en razón de género e incitación al odio.

Los magistrados José Enrique Adam Richaud, Concepción del Carmen Canto Santos y Virna Caballero Escalante respaldaron la determinación de la jueza de Control, al considerar improcedentes los argumentos presentados para solicitar la comparecencia de la mandataria estatal y del actual Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que existían elementos suficientes para justificar la comparecencia de ambas personas dentro del proceso, al argumentar que la denuncia fue presentada por Layda Sansores San Román a título personal y no en su calidad de gobernadora del Estado. Asimismo, planteó cuestionamientos sobre la naturaleza jurídica de la querella y los límites entre la esfera personal de la mandataria y el ejercicio de su función pública.

Pese a ello, el Tribunal determinó mantener firme la resolución impugnada y desechó las solicitudes planteadas por el abogado defensor Edwin Trejo Gutiérrez

Tras conocer el fallo, Trejo Gutiérrez señaló que la decisión será combatida mediante un juicio de amparo.

El proceso judicial continúa mientras las partes recurren a las instancias legales correspondientes para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales que a todas luces están sometidas al poder ejecutivo.