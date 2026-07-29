INCORPORA LAYDA A HIJO DE MARCELA A LA CAMPAÑA DE PABLO: ENRIQUE ARELLANO

-“ACOMODA SUS PIEZAS PARA SEGUIR 6 AÑOS MÁS EN EL PODER”

Circula en redes.- Por medio de una publicación en sus redes sociales, el creador digital y analista político Enrique Arellano dio a conocer que, como parte de su estrategia para seguir gobernando “detrás de la silla”, la gobernadora Layda Sansores incorporó a Arturo Bravo Muñoz, hijo de la jefa estatal policiaca Marcela Muñoz, a la campaña de Pablo Gutiérrez Lazarus.

Arellano escribió: “Arturo Bravo Muñoz, hijo de Marcela Muñoz, se incorpora a la campaña del chilango Pablo Gutiérrez Lazarus. Layda Sansores mueve sus piezas para mantenerse seis años más en el poder”.