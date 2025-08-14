DENUNCIAN ALUMNOS DE LA UNACAR REDUCCIÓN DE ASIGNATURAS Y REMOCIÓN DE PROFESORES

Ciudad del Carmen.- Alumnos del Programa Educativo de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) denunciaron públicamente presuntas irregularidades, actos de imposición y arbitrariedades en su Facultad, señalando como responsables al director Rafael Sánchez Lara, a la secretaria académica Amelia García García y a la Dirección General de Docencia, con el respaldo de la rectora Sandra Martha Laffon Leal.

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales por la usuaria “Majo P.”, las inconformidades se centran en la reducción arbitraria de materias, la baja de docentes previamente asignados y la obligación de hacer largas filas para intentar obtener cupo en asignaturas ya pagadas.

Estudiantes indicaron que, en algunos casos, de seis materias programadas sólo quedaron tres, y los nombres de docentes asignados inicialmente desaparecieron del sistema. Según los inconformes, autoridades de la Facultad justificaron la medida con la frase: “Los alumnos se tienen que adecuar a lo que nosotros digamos”, lo que consideran un acto de imposición contrario a los principios universitarios.

Aseguran que estas acciones vulneran el Reglamento Escolar vigente (Título Cuarto, Capítulo I, artículos 97 y 98) y el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a una educación de calidad, libre de discriminación y en igualdad de condiciones.

Los estudiantes exigen:

La restitución inmediata de los docentes originalmente programados.

En caso de incumplimiento, la devolución íntegra de los pagos por reinscripción y servicios escolares.

Una disculpa pública y compromiso escrito de no realizar cambios arbitrarios sin consulta previa al alumnado.

Advirtieron que, de no recibir solución inmediata, presentarán una queja formal ante autoridades competentes, incluyendo organismos de derechos humanos.