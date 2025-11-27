AVISO ESPECIAL POR EVENTO DE “NORTE” Y VIENTOS FUERTES EN COSTAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

🚨 Ante el desplazamiento del Frente Frío número 16, denominado “Eek”, y su masa de aire polar continental asociada ❄️, se ha emitido un Aviso Especial de Vientos para la región peninsular.

🕒📅 La alerta estará vigente desde las 21:00 horas de este jueves 27 hasta las 23:00 horas del viernes 28 de noviembre.

🌬️ Pronóstico del evento de “Norte”

Durante la noche de este jueves y el transcurso del viernes, se prevén condiciones de inestabilidad atmosférica que generarán vientos fuertes con rachas de 50 a 60 km/h 💨.

Las zonas de mayor afectación serán:

📍🏖️ Toda la costa del estado de Yucatán.

📍🏖️ La costa norte de Quintana Roo.

📍🏖️ La costa norte de Campeche.

El fenómeno también podría tener efectos perceptibles en municipios del interior cercanos al litoral 🏘️, donde las rachas de viento se mantendrán significativas.

⚠️🌳 Riesgos y afectaciones

Derivado de la intensidad de los vientos, existe la posibilidad de caída de ramas, árboles y daños en estructuras frágiles (como espectaculares, lonas o techumbres ligeras) 🏚️.

🛡️📣 Llamado a la precaución

Se exhorta a la navegación marítima ⛵🌊 y a las poblaciones costeras para extremar precauciones.

Se recomienda a la ciudadanía:

🧱🪟 Asegurar objetos sueltos en techos y balcones que puedan convertirse en proyectiles.

📻📱 Mantenerse informados a través de los avisos por las Capitanías de Puerto sobre el cierre de puertos a la navegación menor y mayor.

👷‍♂️🚨 Seguir las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal ante cualquier eventualidad.