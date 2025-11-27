PROYECTO DE LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL CIERRA LA PUERTA A LA DEFENSA DE DERECHOS DE COMUNIDADES O ASOCIACIONES: JUAN ORTIZ

Al resaltar que las organizaciones advierten que la restricción sería un retroceso, pues cerraría la puerta a litigios actuales y futuros, y afectaría tanto temas ambientales como cualquier caso donde comunidades o asociaciones actúan en defensa del interés público, el analista político Juan Ortiz precisó que dicho proyecto es autoría de la ministra Yasmín Esquivel, concretamente en la contradicción de criterios 217/2021.



Juan Ortiz resalta que diversos colectivos ambientales y de derechos humanos encendieron las alarmas, pues el documento propuesto por la ministra propone restringir el interés legítimo, que es una figura que permite a organizaciones civiles promover amparos para defender el derecho a un medio ambiente sano, con lo cual rompería la jurisprudencia que desde hace años reconoce una legitimación amplia para proteger derechos difusos y colectivos.

Este proyecto, agrega, además chocaría con obligaciones internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a la justicia ambiental, ante lo cual representantes de organismos piden a la Corte una audiencia pública antes de votar, ya que rechazan un criterio regresivo que debilitará la participación ciudadana.