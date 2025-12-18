EXIGEN “BORRÓN Y CUENTA NUEVA” CON LA CFE, COMO OCURRIÓ EN TABASCO

Habitantes del ejido Nuevo Progreso, en la región de Atasta, exigieron la condonación de la deuda por consumo de energía eléctrica, al señalar que durante años padecieron un deficiente servicio y ahora buscan un esquema similar al “borrón y cuenta nueva” aplicado en otros Estados del país, como Tabasco, para lo cual pidieron la intervención de la gobernadora.

Francisco Javier Álvarez, presidente del comisariado ejidal de Nuevo Progreso, explicó que tras años de variaciones de voltaje, apagones y afectaciones constantes, hoy el suministro eléctrico ha mejorado de manera considerable gracias a las acciones emprendidas en la región, lo que ha permitido contar con un servicio más estable y confiable.

Sin embargo, señaló que persiste la inconformidad entre los pobladores debido a los adeudos acumulados, pues una parte importante de la población dejó de pagar durante años como forma de protesta ante el mal servicio, y de acuerdo con estimaciones locales, alrededor del 50 por ciento de los usuarios no ha cubierto sus pagos, algunos desde hace siete u ocho años, mientras otros se han regularizado, han firmado nuevos contratos o han llegado a acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad. El representante ejidal indicó que la principal demanda de las comunidades de Nuevo Progreso y Emiliano Zapata es que se aplique un esquema de condonación de adeudos, e hicieron un llamado respetuoso a la gobernadora, para que brinde su apoyo y realice las gestiones necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que la región sea beneficiada con un programa de “borrón y cuenta nueva”.