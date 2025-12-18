jueves, diciembre 18, 2025
TRAS APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO, LAYDA AGRADECE A DIPUTADOS DE MORENA

Luego de que por unanimidad los legisladores de todos los partidos hicieran ajustes propuestos por Movimiento Ciudadano y aprobaran al paquete económico, la gobernadora presumió que recibió en sus oficinas a “las y los legisladores” por anteponer a Campeche, pero sólo aparecen los de Morena, su partido, entonces, ¿dónde están la pluralidad y congruencia política?

Y agregó: “Con diálogo, respeto y amor al pueblo, hoy contamos con un presupuesto 2026 responsable y con inversión productiva”. ¿Y el respeto a los diputados de la oposición?

