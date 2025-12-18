ELISEO REVELA LAS ASPIRACIONES DE PAUL ARCE PARA LA CAPITAL Y DE BIBY RABELO PARA EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Eliseo Fernández afirmó que su proyecto político cuenta con perfiles que mantienen aspiraciones claras para dar continuidad al trabajo que impulsa en Campeche. En ese contexto, destacó el crecimiento de la que llamó una familia política amplia, con cuadros que, dijo, han demostrado compromiso y lealtad a lo largo del tiempo.

Al referirse de manera específica a estas aspiraciones, señaló que Paul Arce es uno de los perfiles que podría asumir mayores responsabilidades en el desarrollo de la capital, mientras que Biby Rabelo mantiene aspiraciones para crecer políticamente y buscar una representación en el Congreso federal. Eliseo Fernández también reconoció la labor de Pedro Armentía en el Congreso del Estado y la lealtad del senador Daniel, a quienes ubicó como piezas clave para fortalecer un proyecto integral que, aseguró, busca seguir avanzando en beneficio de Campeche.